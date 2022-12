Il direttore di TuttoSport, Guido Vaciago parla così della situazione infortuni della Juventus e sulla prima parte di stagione.

Sono queste le parole di Guido Vaciago, il direttore di TuttoSport parla così della Juventus: “Nuovo anno, vecchio problema, anzi vecchissimo perché anche la scorsa stagione aveva visto una Juventus priva di giocatori importanti in alcuni momenti chiave della stagione. Per carità, non è solo un problema dei bianconeri, ma è indubbio che la squadra di Allegri ne soffra più degli altri e che sia il problema più penalizzante. E se è falso sostenere che la società non se ne sia occupata e non abbia cercato di rimediare, è purtroppo vero, per la Juventus, che i risultati ottenuti finora rimangono scarsi.“

Conclude così: “E tutto continua ad avvitarsi intorno ai rimpianti dei «certo, se avesse giocato…». Insomma, la più urgente e grave questione tecnica che deve affrontare la nuova dirigenza si chiama “infortuni”, un problema che neanche una sosta di cinquanta giorni ha alleviato, ma – anzi – ha aggravato. C’è un problema di età dei giocatori, di storia dei medesimi e di preparazione/recupero: trovare la soluzione deve essere la priorità.“

