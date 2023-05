Frederikke Thogersen ha rilasciato un’intervista in cui racconta il suo percorso calcistico fino all’approdo alle Inter Women

Ecco l’intervista esclusiva a Frederikke Thogersen, esterno danese ora in forza alle Inter Women di Rita Guarino:

ESORDIO– «Il Fortuna Hjørring è stata la mia prima squadra professionista dove ho giocato per sei anni. Poi c’è Firenze che è stata la prima esperienza fuori casa come calciatrice, li ho cominciato a conoscere la cultura italiana. Poi c’è Milano, una città e momento davvero importante della mia carriera, sono molto contenta di aver preso la decisione di venire qui»

INTER WOMEN– «Rita Guarino è stata molto importante perchè ha creduto in me. Il mio approccio con l’Inter è stato fantastico, una delle prime partite che ho vissuto è stata il derby, un momento davvero speciale, li ho sentito quando è forte il tifo nerazzurro. Tre aggettivi per definirmi? Sono una professionista, ricordo sempre molto di più gli errori che le cose buone e questo mi aiuta molto a crescere. Non mi arrendo mai e ho una mente positiva. Milano rappresenta un momento molto davvero importante nella mia carriera»

