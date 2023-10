Inter Women, il tecnico Guarino ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il pareggio contro la Fiorentina stasera

Rita Guarino, tecnico dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la partita contro la Fiorentina.

«C’è da fare i complimenti a loro, che son riuscite a verticalizzare tutte le occasioni che hanno avuto. Brucia il pareggio, era una situazione che potevamo gestire meglio. C’è stata la reazione e l’approccio giusto alla gara. Abbiamo avuto il possesso della palla, sbagliato tanto in zona di rifinitura e in qualche occasione non abbiamo avuto il coraggio di andare a concludere. Bisogna essere più ciniche. Non mi è dispiaciuto nè il primo tempo nè il secondo».

