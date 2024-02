Coach Rita Guarino si è espressa sulla sfida persa dall’Inter Women contro il Como nella sfida di Serie A Femminile: le dichiarazioni

Rita Guarino ha commentato a Inter TV la sconfitta dell’Inter Women contro il Como:

IL COMMENTO – «Dopo il primo gol fatto potevamo trovare soluzioni diverse per chiuderla, invece l’abbiamo tenuta aperta con una disattenzione: c’è grande dispiacere. Ora è importante focalizzarci subito sulla Coppa Italia, è un impegno importante e vogliamo andare avanti: dobbiamo recuperare le forze per fare risultato. E’ un risultato che non rappresenta bene la partita: c’è dispiacere perché è una fotografia che non ci rappresenta. La prestazione c’è stata, bisogna essere più attenti in alcune situazioni: bisogna fare più attenzione su questo, potevamo finalizzare meglio».

L’articolo Inter Women, Guarino: «Ko con il Como? Posso dire qusto» proviene da Inter News 24.

