Marco Ieradi, nuovo Head of Women Football dell’Inter Women, ha rilasciato le sue prime parole in nerazzurro: ecco cosa ha detto

Intervistato sui canali ufficiali del club, il nuovo Head of Women Football dell’Inter Women, Marco Ieradi, ha rilasciato le prime parole in nerazzurro.

LE PAROLE – «Le emozioni sono estremamente positive, dai primi momenti vissuti nell’universo Inter ho avvertito sensazioni molto positive, una voglia di fare bene, di crescere e di alimentare questo progetto. Mi sento molto orgoglioso e sento la responsabilità di questa scelta, ho trovato un team eccezionale, ci siamo capiti subito e sono convinto che insieme riusciremo a lavorare bene e a creare qualcosa di importante. Siamo a un crocevia fondamentale, c’è il professionismo, il mondiale in corso, la crescita dei Club italiani che hanno fatto bene anche in Champions League e questi sono tre pilastri che certificano la crescita del movimento.

Sono convinto che per far crescere ulteriormente il calcio femminile tutti insieme dobbiamo lavorare sul prodotto. Che annata mi aspetto? Un’annata che sia decisiva per questo ulteriore salto in avanti, per alzare ulteriormente l’asticella. È stato fatto un grande lavoro negli anni passati, si è arrivati vicino alla vetta della classifica, credo che per fare bene dobbiamo cominciare a formare i nuovi talenti, quindi sarà decisivo anche il lavoro nel Settore Giovanile».

L’articolo Inter Women, Ieradi: «Emozioni e sensazioni positive, ecco sa mi aspetto» proviene da Inter News 24.

