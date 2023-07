Le ragazze dell’Inter Women di Rita Guarino si preparano per i Mondiali: il club nerazzurro ricorda il programma

Il 20 Luglio si alza il sipario sui Mondiali di calcio femminile 2023 che si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda. Saranno cinque le calciatrici dell’Inter Women impegnate nella rassegna iridata. Queste le convocate: Durante, Merlo (Italia), Van der Gragt (Olanda), Sønstevold (Norvegia), Thøgersen (Danimarca). Merlo è convocata come riserva.

La fase a gironi si chiuderà il 3 agosto, mentre dal 5 via agli ottavi. Il Mondiale si concluderà domenica 20 agosto con la finale che si giocherà a Sydney.

FRANCESCA DURANTE, BEATRICE MERLO* – Italia

Gruppo G 24.07 – Auckland Italia-Argentina

29.07 – Wellington Svezia-Italia

02.08 – Wellington Sudafrica-Italia *convocata come riserva

STEFANIE VAN DER GRAGT – Olanda

Gruppo E 23.07 – Dunedin Olanda-Portogallo

27.07 – Wellington USA-Olanda

01.08 – Dunedin Vietnam-Olanda

ANJA SØNSTEVOLD – Norvegia

Gruppo A 20.07 – Auckland Nuova Zelanda-Norvegia

25.07 – Hamilton Svizzera-Norvegia

30.07 – Auckland Norvegia-Filippine

FREDERIKKE THØGERSEN – Danimarca

Gruppo D 22.07 – Perth Danimarca-Cina

28.07 – Sydney Inghilterra-Danimarca

01.08 – Perth Haiti-Danimarca

L’articolo Inter Women, il programma delle nerazzurre impegnate ai Mondiali 2023 proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG