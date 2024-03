Torna la Serie A femminile dopo la sosta delle Nazionali, con l’atteso big match tra le Inter Women e la Juve: ecco l’orario

La Poule Scudetto è alle porte e le Inter Women si stanno preparando per il ritorno in campo dopo la conclusione della regular season, che le ha viste posizionarsi al quinto posto con 26 punti: prossima avversaria, l’ostica Juve.

La squadra guidata da Rita Guarino è pronta per ripartire, con il prossimo grande impegno in programma all’Arena Civica di Milano il 17 marzo alle 16:00. Lo stesso giorno, alle 20:45, sarà il turno degli uomini di Simone Inzaghi di affrontare il Napoli a San Siro. Sarà una giornata tutta nerazzurra per i tifosi interisti, che avranno l’opportunità di sostenere entrambe le squadre.

Le nerazzurre scenderanno in campo all’Arena Civica e l’ingresso per i tifosi sarà gratuito, basterà registrarsi tramite il form disponibile per confermare la propria presenza.



