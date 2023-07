L’Inter Women è pronta a ripartire, e la giocatrice Karchouni suona la carica in vista della nuova stagione calcistica

Sui canali ufficiali del club, Ghoutia Karchouni ha commentato con grande entusiasmo la nuova stagione delle Inter Women.

LE PAROLE – «Provo tanta gioia nel ricominciare, è un piacere essere qui con la squadra, sono molto felice. Cosa si può migliorare? Dobbiamo lottare ogni singola partita per vincere sempre. Mi sento bene quando ho la palla, so di essere una giocatrice polivalente ma è più facile per me quando ho la palla e posso decidere, spero di fare ancora passi avanti quest’anno. Che stagione mi aspetto? Difficile, perché ogni squadra ha buone giocatrici, è bello per il calcio femminile e spero che noi potremmo fare ancora meglio dell’anno scorso».

L’articolo Inter Women, Karchouni: «Mentalità vincente per migliorarci» proviene da Inter News 24.

