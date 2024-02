La Curva Nord Inter Women ha tuonato dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina. Il tifo organizzato chiede una svolta

La Curva Nord Inter Women si è sfogata sui social dopo la sconfitta con la Fiorentina, che ha eliminato le nerazzurre dalla Coppa Italia:

LO SFOGO – «Oggi la squadra ha dato tutto, la partita andava vinta nei 90 minuti e la lotteria rigori non ci ha premiato quest’anno. Ma una partita non salva una stagione e come già detto questa era una finale da dentro o fuori e purtroppo è così. Stagione finita il 6 febbraio. Il tifo non mancherà mai ma siamo stufi di lottare per niente. Noi siamo l’Inter. Progetto fallito è ora di cambiare».

