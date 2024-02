Il giornalista Carlo Nesti si è espresso sull’Inter e sul match disputato dai nerazzurri contro la Juventus

Intervenuto su Facebook, il giornalista Carlo Nesti si è espresso sulla sfida tra Inter e Juventus:

LA SFIDA – «L’Inter ha fatto l’Inter, esaltando la fase propositiva, e, soprattutto nel primo tempo, schiacciando la Juventus nella sua metà campo. I bianconeri, viceversa, avrebbero dovuto diventare offensivi, una volta subito il gol. Ma non si impara in 45 minuti, contro la squadra più forte, ad essere quello, che non si è mai stati. E infatti, per carità, qualche occasione è arrivata, ma quante in rapporto alla raffica nerazzurra L’Inter vincerà lo scudetto, fedele a se stessa. La Juventus crescerà solo se aggiungerà alla fase di contenimento intensità e gioco».

