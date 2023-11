La 9^ giornata di Serie A femminile s’infiamma col derby tra Inter Women e Milan, che va in scena nella nuova casa delle nerazzurre, l’Arena Civica Gianni Brera.: ecco la cronaca live della partita.

-FINE PARTITA-

26′ – L’attaccante colpisce di testa un cross calibrato di Tomter e porta la squadra in vantaggio

22′- fuori Polli, dentro Jelcic

19′ – Karchouni e Simonetti si divorano due clamorose occasioni da gol, la prima colpisce la traversa, la seconda sulla ribattuta calcia a rete ma tra le braccia di Giuliani

16′ cartellino giallo per Karchouni

10′ OCCASIONISSIMA PER L’INTER, con Csiszar che dal limite dell’area calcia un siluro che colpisce il palo!!

-FINE PRIMO TEMPO-

39′ – Laurent semina il panico in area nerazzurra, bruciando tutta la difesa e involandosi verso la porta. Durante riesce a frapporsi tra il rasoterra della rossonera e la rete!

30′ – Inter ancora avanti con Cambiaghi, che calcia a rete quasia colpo sicuro, scontrandosi coi pugni di Giuliani

26′ – Karchouni mette in mezzo un invitante pallone per Polli, che svetta di testa ma il pallone sfiora il palo!

11′ Ancora Mila con Staskova, che da pochi passi non riesce a imprimere la giusta forza al pallone, che rotola sul fondo.

9′ Ghiotta occasione per le rossonere con Asllani, che conclude a rete e sfiora la traversa!

3′ Occasione per l’Inter, targata Polli. L’attaccnte riceve nel cuore dell’area rossonera e calcia a rete, ma il pallone sorvola la traversa

Fischio d’inizio alle 13.45, si parte!

INTER (3-5-2): 22 Durante; 3 Bowen, 19 Alborghetti, 55 Tomter; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 27 Csiszar (18 Pandini 74′), 20 Simonetti, 13 Merlo; 9 Polli (99 Jelcic 66′), 36 Cambiaghi. A disposizione: 21 Cetinja, 2 Sonstevold, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Bonfantini, 14 Robustellini, 33 Ajara Nchout. Coach: Rita Guarino.

MILAN (4-2-3-1): 1 Giuliani; 37 Guagni (4 Arnadottir 46′), 13 Swaby, 23 Piga, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw, 12 Mascarello; 24 Laurent (17 Vigilucci 68′), 9 Asllani, 99 Dompig; 21 Staskova. A disposizione: 32 Babb, 5 Cernoia, 6 Fusetti, 8 Adami, 10 Dubcova, 20 Soffia, 70 Marinelli. Coach: Davide Corti.

La formazione ufficiale nerazzurra

Il riscaldamento delle nerazzurre

Warm up per le #InterWomen in vista di #InterMilan

Lo spogliatoio, i nostri colori

L’arrivo delle nerazzurre all’Arena Civica

Cornice speciale

Alla scoperta di Milano

