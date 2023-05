Marta Pandini ha commentato la notizia del suo rinnovo di contratto, intervenendo ai canali ufficiali dell’Inter: le sue dichiarazioni a Inter TV

La giocatrice dell’Inter Women Marta Pandini si è soffermata così sul rinnovo firmato con il club meneghino fino al 2025:

«L’Inter è il club dove sono cresciuta, sono arrivata qui da bambina e ora mi sento una donna. Avere la loro fiducia per me è molto importante, spero di ripagarli sul campo. Sono cresciuta tantissimo sul piano calcistico e personale, ma le grandi soddisfazioni credo che debbano ancora arrivare. Ho un grande ricordo della promozione in Serie A con la premiazione a San Siro davanti a 60mila persone, lì ho percepito la grandezza del club».

L’articolo Inter Women, Pandini: «Qui sono cresciuta e diventata donna, sono in un grandissimo club» proviene da Inter News 24.

