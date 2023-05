Il procuratore dell’estremo difensore dell’Inter Andre Onana, Albert Botines, ha respinto tutti i discorsi di mercato riguardanti il suo assistito.

TvPlay ha intervistato Albert Botines che ha parlato del futuro di Onana. “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo. Rinnovo? Con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto ed ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. E’ molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia”.

Andre’ Onana

“Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di Onana. Quando è stata ufficializzata la squalifica, Ausilio ha ribadito la sua volontà di portarlo all’Inter. Da allora ha deciso di andare all’Inter a prescindere nonostante tante altre offerte arrivate. La finale? E’ molto felice e contento, l’inizio è stato un po’ difficile perché ha faticato a trovare spazio. Ha lavorato duro per prendere il posto del capitano Handanovic. Ora è felice di poter giocare la finale di Champions League, lui lavora sempre per vincere dei trofei, arrivare in finale di Champions era ovviamente molto difficile. Inzaghi piace molto ad Onana, è una gran bella persona che ha continui colloqui con i calciatori. Ha accettato per questo inizialmente il ruolo di secondo, ha un ottimo rapporto anche con Handanovic”.

