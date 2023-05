Novità per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv: il comunicato ufficiale della Lega Serie A

Questa la nota ufficiale della Lega Serie A riguardo ai bandi per i diritti tv del prossimo quinquennio.

COMUNICATO – «Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per l’acquisizione dei diritti tv del campionato è fissato alle ore 10.00 del 14 giugno 2023. La Lega Serie A si riserva il diritto di posticipare il termine attraverso un comunicato da pubblicarsi sul proprio sito internet istituzionale non oltre 48 ore prima dello scadere del suddetto termine».

LA NOTA INTEGRALE

L’articolo Serie A, in arrivo un nuovo bando per l’assegnazione dei diritti tv proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG