Calciomercato Inter Women, cessione da parte dei nerazzurri per quanto concerne Angela Passeri: mandata al Sassuolo

E’ calciomercato non solo per la prima squadra, ma anche per l‘Inter Women: che ha dovuto cedere il difensore 2004 Angela Passeri.

Come sottolineato dal sito ufficiale della squadra, essa passerà a titolo temporaneo alla corte del Sassuolo.

L’articolo Inter Women, Passeri a titolo temporaneo al Sassuolo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG