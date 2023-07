Tijjani Reijnders, obiettivo del calciomercato del Milan, si sta allenando con l’AZ Alkmaar in attesa del via libera del club olandese

Come riportato dai profili ufficiali dell’AZ Alkmaar, Reijnders, obiettivo caldo del calciomercato Milan, si sta regolarmente allenando in attesa del via libera del club olandese:

