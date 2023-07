La nuova arrivata in casa Inter Women, Pedersen, si è presentata ai canali ufficiali nerazzurri: le prime dichiarazioni

Prime parole da giocatrice dell‘Inter Women per Pedersen: le dichiarazioni

«Sono molto contenta di essere qui. L’Inter è una squadra che è cresciuta tanto in questi ultimi anni, e voglio far parte di questo viaggio. L’Inter è una nuova tappa per me, ma ho le stesse ambizioni e la stessa voglia di vincere tutto. Credo che posso vincere tutto con questa squadra».

CARATTERISTICHE – «I miei punti di forza Sono una calciatrice che sa usare entrambi i piedi, so posizionarmi correttamente e sono brava a leggere il gioco e a rubare palla alle avversarie. Rita Guarino? La coach è stata molto importante per me, aveva fiducia, mi ha portata in Italia e mi ha insegnato tante cose. So che anche lei ha molte ambizioni e lavora molto sodo per realizzarle».

L’articolo Inter Women, Pedersen si presenta: «Qui vogli vincere tutto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG