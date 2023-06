L’attaccante dell’Inter Women, Elisa Polli, si è raccontata nel corso di una lunga intervista ai microfoni del canale ufficiale del club

Intervenuta ai microfoni di Inter TV per il format ‘Grow Together‘, l’attaccante dell’Inter Women Elisa Polli si è raccontata così.

SULLA STAGIONE –: «Questa era la prima stagione intera dopo due anni. C’era tanta voglia di dimostrare il valore e la determinazione che mi ha portato qui fino a oggi. La tripletta al Pomigliano è stata il primo segnale del nuovo percorso, è stata un’emozione forte ed unica. Con quella voglia ho continuato questo campionato».

CONTRO LA JUVE –: «All’andata abbiamo pareggiato 3-3 al 95esimo, quella lì è stata la partita dove il gruppo è venuto fuori. Senza quella forza non saremmo riuscite a recuperare quello svantaggio, rimontare una squadra come la Juventus non è una cosa da poco».

COSA RAPPRESENTA L’INTER? –: «Un’ancora di salvezza, perché mi ha preso quando ero infortunata e dovevo fare un percorso per tornare in campo. Speriamo di continuare a far bene con questa maglia».

L’articolo Inter Women, Polli: «Questo club è stata la mia ancora di salvezza, spero di far bene» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG