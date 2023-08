Le Inter Women di Rita Guarino superano il test pre-campionato dell’amichevole col Genoa: ecco le marcatrici

Buona la prima per le Inter Women di Rita Guarino. Nonostante fosse solo un’amichevole, la chimica vista in campo fa ben sperare per la stagione.

Vittoria per le nostre ragazze in amichevole nella preseason nerazzurra #GenoaInter termina 0⃣ – 3⃣ 37’ Bonfantini

47’ Jelcic

86’ Tironi#ForzaInter #InterWomen — Inter Women (@Inter_Women) August 12, 2023

Il Genoa è stato sconfitto per 3-0, e a firmare il tabellino sono state i nuovi innesti nerazzurri: Bonfantini al 37′, Jelcic al 47′ e all’86’ Tironi.

L’articolo Inter Women, prima gioia in amichevole: calato il tris al Genoa proviene da Inter News 24.

