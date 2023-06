Tempo di rivoluzione per l’Inter Women. Le nerazzurre preparano la prossima stagione e fanno i conti con le cessioni

Sono in quattro le calciatrici che lasciano l’Inter Women: chi per provare nuove sperienze altrove, chi per appendere i propri scarpini al chiodo. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso il proprio sito ufficiale.

Su inter.it si legge: «L’Inter femminile saluta quattro calciatrici. A lasciare la squadra di Rita Guarino sono Anna Bjork Kristjansdottir, Fanny Lang, Mana Mihashi e Stefanie Van der Gragt.

Mihashi e Van Der Gragt hanno deciso di smettere con il calcio giocato.

Dopo 23 anni di carriera Mihashi lascia il calcio. Anni contrassegnati da tante tappe importanti. Dall’Osaka Sports University al Mynavi Vegalta, fino al suo arrivo in Italia al Sassuolo. Nell’estate del 2022 arrivata all’Inter, dove colleziona 23 presenze, portando tutta la sua esperienza al servizio della squadra.

La carriera di Stefanie Van der Gragt ha raggiunto vette altissime. In 14 anni ha vinto tre campionati olandesi, tre coppe d’Olanda, un campionato spagnolo e una Supercoppa di Spagna, diventando una colonna della nazionale Olandese con cui ha vinto l’Europeo di casa nel 2017. Nel 2022 il suo approdo all’Inter, dove porta tutta la sua classe e leadership. Saranno 17 le presenze complessive, condite da 3 gol. Quella nerazzurra è stata la sua ultima maglia da calciatrice.

Anna Bjork Kristjansdottir saluta l’Inter dopo 2 stagioni, in cui ha totalizzato complessivamente 25 presenze.

Termina l’esperienza in nerazzurro anche Fanny Lang, arrivata nel marzo 2023. Con l’Inter ha collezionato 1 presenza.

Ad Anna Bjork Kristjansdottir, Fanny Lang, Mana Mihashi e Stefanie Van der Gragt va un ringraziamento speciale per quanto fatto in maglia nerazzurra da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!».

L’articolo Inter Women, quattro calciatrici salutano il club nerazzurro: ecco quali sono proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG