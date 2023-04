Sul sito ufficiale dei nerazzurri è cominciata la vendita per i biglietti della partita tra l’Inter Women di Rita Guarino e la Roma

È iniziata oggi la vendita dei biglietti per la sfida tra Inter Women e Roma (a partire dal prezzo di 3€).

Sul sito ufficiale del club nerazzurro si legge: «La Poule Scudetto della Serie A femminile entra nel vivo. Le ragazze di Rita Guarino sono attese da un altro big match: sabato 15 aprile alle 14.30 allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni l’Inter affronterà la Roma. Per la sfida con la capolista sarà necessario tutto il sostegno del pubblico nerazzurro, in una giornata che vedrà poi la prima squadra impegnata a San Siro per la sfida con il Monza. Per vivere una giornata tutta nerazzurra e per manifestare tutto l’affetto alle ragazze di Guarino sono in vendita i biglietti per la sfida. Saranno disponibili in particolare i biglietti per la tribuna scoperta, con prezzi speciali solo online a partire da 3,00€ più il costo 1 euro della prevendita. Sarà anche possibile acquistare i tagliandi per il big match presso il botteghino dello stadio con prezzi a partire da 5€».

L’articolo Inter Women-Roma: biglietti in vendita per il match della Poule Scudetto proviene da Inter News 24.

