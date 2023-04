Domani la sfida tra la Salernitana e l’Inter. Lautaro proverà a bloccarsi: l’argentino ha un ottimo rapporto con i granata

Nel match di domani tra Salernitana ed Inter, Lautaro Martinez proverà a sbloccarsi dopo un periodo di lontananza dal gol. Le sue statistiche ed i precedenti contro i granata lasciano ben sperare.

Questi i dati Opta del Toro: «Lautaro Martínez ha segnato cinque gol in tre sfide di Serie A contro la Salernitana (solo con gli otto contro il Cagliari ha fatto meglio), inclusa una delle sue due triplette nel massimo campionato, arrivata al Meazza il 4 marzo 2022.

Lautaro Martínez non segna da tre presenze in Serie A e in questo campionato ha già vissuto uno stop realizzativo più lungo, arrivando a cinque gare di fila senza segnare in campionato tra settembre e ottobre scorsi».

