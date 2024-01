Appuntamento alle 15 all’Arena Civica Gianni Brera per il confronto tra le Inter Women e la Roma: ecco la cronaca live del match

L’Arena Civica Gianni Brera ospita il match della 13^ giornata di Serie a femminile tra le Inter Women, attualmente quarte in classifica, e la capolista Roma: ecco la cronaca live della partita.

INTER WOMEN ROMA, LA CRONACA LIVE

35′ – Ripartenza fulminea dell’Inter sulla fascia destra, con Bonfantini che pesca Cambiaghi in area: Minami si frappone tra l’attaccante e la porta e manda in fallo laterale

32′ – GOL DELL’INTER!!!!! Agnese Bonfantini aggancia il cross dalle retrovie di Thogersen con uno stop delizioso, prima di insaccare alle spalle di Ceasar!

28′ – Partita molto bloccata ed equilibrata, con le due compagini che non concedono spazi di manovra

18′ – Di Guglielmo tenta d’impensierire Cetinja con un cross calibrato a rete: il portiere delle Inter Women fa sua la sfera

14′ – Non si fa attendere la reazione dell’Inter dallo sviluppo di calcio d’angolo: Cambiaghi cerca la conclusione al volo, senza però inquadrare lo specchio

12′ – Primo squillo della Roma! Giacinti aggancia il suggerimento dalle retrovie e arma il destro: la conclusione è alta sulla traversa

8′ – Incursione in area di Haavi dalla fascia: capitan Alborghetti in scivolata disinnesca la minaccia e spedisce in corner!

5′ – Fase di studio delle due squadre, senza mai costituire un vero pericolo per le rispettive porte

Fischio d’inizio alle 15, si parte!

INTER WOMEN ROMA, IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 21 Cetinja; 55 Tomter, 19 Alborghetti, 3 Bowen; 25 Thøgersen, 23 Magull, 4 Pedersen, 6 Santi, 13 Merlo; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi.

A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 18 Pandini, 27 Csiszar, 43 Tironi, 47 Fadda, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 3 Di Guglielmo, 32 Linari, 2 Minami, 22 Sonstevold; 20 Greggi, 8 Kumagai, 10 Giugliano; 7 Viens, 9 Giacinti, 11 Haavi.

A disposizione: 1 Korpela, 6 Valdezate, 13 Bartoli, 16 Ciccotti, 18 Glionna, 19 Latorre, 23 Feiersinger, 56 Pellegrini, 57 Testa.

Coach: Alessandro Spugna.

IL PRE PARTITA

Il riscandamento delle giocatrici nerazzurre

L’XI di partenza nerazzurro

L’arrivo delle giocatrici all’Arena Civica

Si studia il campo

La divisa delle nerazzurre

Matchday!

