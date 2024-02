La giocatrice dell’Inter Women Irene Santi ha parlato al Matchday Programme dei nerazzurri sul sito ufficiale

La calciatrice dell’Inter Women Irene Santi ha parlato così della sua avventura in nerazzurro:

GLI INIZI- «Ho iniziato a giocare fin da piccola, nella mia famiglia sono tutti appassionati di calcio e diventare una calciatrice è stata una cosa naturale. Ricordo che a scuola e in ogni momento della giornata volevo sempre stare sul campo, lì mi sentivo bene e lo stesso accade oggi. Nella mia storia l’Inter significa tante cose, ma più di ogni altra rappresenta una casa. Vengo ad allenarmi qui tutti i giorni da tantissimo tempo, tengo molto a tutte le persone che ci sono e questo mi spinge a dare sempre il meglio».

LOTTA – «Sono una calciatrice che lotta e che mette sempre il 100% per il bene della squadra. Il calcio per me significa tantissimo, il campo è il posto dove posso esprimermi e dove mi sento meglio, è quello che mi piace fare. Vivo il calcio al 100%, anche fuori dal campo mi piace seguire diversi giocatori e da quelli del mio ruolo cerco sempre di rubare qualcosa. La mia miglior qualità? Forse è che non mi arrendo facilmente, so aspettare il momento migliore e lavorare duro per farmi trovare pronta».

L’articolo Inter Women, Santi: «Lotto e darò sempre il massimo, il nerazzurro significa…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG