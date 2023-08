La giocatrice dell’Inter Women Irene Santi si è espressa in vista della nuova stagione: le sensazioni della vigilia

Intervistata da Inter TV, Irene Santi si è espressa sulla stagione in arrivo:

«C’è entusiasmo per questo nuovo inizio, siamo felici di ricominciare e siamo concentrate per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Abbiamo tanta voglia di lavorare, vogliamo continuare a crescere insieme e puntare a fare sempre meglio. Sono qui da tanti anni e sono felice di ricominciare con questa maglia, cercherò di ripagare questa fiducia. Mi aspetto un Campionato difficile e molto competitivo, essendoci dieci squadre ogni partita sarà davvero importante quindi bisognerà prepararsi al meglio per arrivare pronte».

L’articolo Inter Women, Santi: «Voglio ripagare la fiducia. Sarà un campionato duro» proviene da Inter News 24.

