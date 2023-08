Alexis Sanchez vuole tornare all’Inter: l’attaccante cileno ha declinato le altre proposte di mercato e attende i nerazzurri

Sanchez aspetta l’Inter dopo la fine dell’avventura al Marsiglia. Il cileno vorrebbe tornare a Milano, come riporta Il Corriere della sera:

«Capitolo seconda punta: niente si muoverà finché Correa resterà in rosa. Nel frattempo, Alexis Sanchez ha rifiutato parecchie offerte, soprattutto europee (spagnole in particolare), anche se la più ricca porta la firma dell’ Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Il campione cileno — svincolato — vuole la serie A, e probabilmente aspetterà ancora per qualche giorno l’Inter».

