Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo passato e degli inizi da calciatore. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Quando l’Independiente mi ha lasciato andare, ho lavorato per un anno come muratore. Per fortuna sono cresciuto, ho iniziato a giocare e ho realizzato il mio sogno di essere un calciatore».

