Sono queste le parole del vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti che ha su ESPN parla del brutto momento di Lukaku.

Ecco le parole del vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti che parla così a ESPN del complicatissimo momento di Lukaku e Lautaro Martinez, così sul belga: “Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui perché ha fatto tanto per esserci. Veniva da un infortunio lungo, il Belgio lo ha aspettato e alla fine ha giocato un tempo. Sono partite così per un attaccante, lo dicevo anche per Lautaro con l’Arabia Saudita.“

Conclude così l’argentino: “quando segni, tutto cambia nella tua testa. Esce dal Mondiale dopo aver avuto tante occasioni da gol, sia di piede che di testa; ha preso anche un palo. L’ultima palla? Non se la aspettava, aveva un avversario davanti“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG