Nel ritiro turco del Napoli arriva un ospite a sorpresa: si tratta di Marek Hamsik, capitano e idolo dei tifosi partenopei

Il Napoli è in Turchia in ritiro per arrivare pronta alla ripresa della Serie A. E nel ritiro oggi si è presentato una vecchia conoscenza della squadra: Marek Hamsik.

Lo slovacco, attualmente al Trabzonspor, ha approfittato per visitare agli azzurri e posare con capitan Di Lorenzo.

L’articolo Napoli, allenamento in Turchia sotto gli occhi di Hamsik- FOTO proviene da Calcio News 24.

