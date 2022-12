Parla così Fabio Caressa tramite OCW Sport, ecco cosa dice il famoso giornalista sull’attaccante dell’Inter Lukaku.

Sono queste le parole di Fabio Caressa sull’attaccante dell’Inter Lukaku, il giornalista parla del belga tramite OCW Sport, ecco cosa dice: “Lukaku non può sbagliare quei gol. Secondo me Conte ha tirato fuori il meglio possibile da lui. Di Canio lo ha etichettato Panterone Moscione, lo ha osservato Lukaku in Inghilterra per tanto tempo e ha visto che nelle partite decisive non c’è mai stato, a parte quella stagione con l’Inter. Sicuramente è un suo limite, e con l’Inter lo aveva superato probabilmente perché aveva fiducia in Conte.“

Andrea Mandorlini parla ai microfoni di 1 Station Radio di Lukaku: “Dispiace a tutti, ha avuto delle palle gol clamorose non sfruttate ieri con la Croazia. Ma il suo periodo negativo viene da lontano, guardarlo negli occhi crea dispiacere. Ha subito tanti infortuni, riuscirà sicuramente a venir fuori da questo momento decisamente complicato.“

