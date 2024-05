Javier Zanetti ha paragonato Simone Inzaghi a Mourinho, affermando che pur essendo diversi, sono entrambi due condottieri.

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, si è aperto riguardo varie questioni del club durante un’intervista a Radio Tv Serie A, con particolare attenzione al futuro del mister Simone Inzaghi, alla sua empatia con i tifosi e alla saldezza della sua posizione all’interno della società nonostante i periodi di critiche.

L’empatia di inzaghi con i tifosi e la sua posizione all’Inter

Zanetti ha sottolineato l’immediato legame creatosi tra Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter, frutto dell’umiltà e della calma dell’allenatore che si trasmette anche al di fuori del campo. Nonostante le critiche per alcune scelte tecniche e i risultati altalenanti, Inzaghi ha mostrato una grande affezione e dedizione per la “famiglia Inter”, dimostrandosi sereno anche nelle avversità. Questa serenità è stata valorizzata dalla società, che ha scelto di sostenerlo nei momenti difficili credendo fermamente nel suo lavoro.

La fiducia nelle difficoltà e il supporto della società

Zanetti ha descritto come, di fronte alle sconfitte immeritate e ai periodi complicati, la dirigenza dell’Inter abbia mantenuto la fiducia nelle capacità di Inzaghi e nella sua visione a lungo termine. Raggiungere traguardi importanti come la finale di Champions League ha rinforzato questa fiducia, sottolineando l’importanza della resilienza e della capacità di superare le avversità per costruire il successo futuro. La vicinanza della società, anche nei momenti di maggiore pressione, ha giocato un ruolo chiave nel creare un ambiente solido e supportivo.

Inzaghi e Mourinho: due Stili a confronto

Zanetti ha poi tracciato un parallelo tra Inzaghi e un’altra grande figura che ha segnato la storia recente dell’Inter, José Mourinho, evidenziando come, pur nelle loro differenze caratteriali e metodologiche – la calma di Inzaghi contrapposta alla grande personalità di Mourinho – entrambi possano essere considerati leader capaci di guidare la squadra verso grandi successi. L’esperienza di Mourinho viene ricordata con estremo rispetto, ma è palpabile la fiducia nel potenziale di Inzaghi di replicare e persino superare tali traguardi nel futuro prossimo.

Zanetti ha concluso esprimendo il desiderio che Inzaghi rimanga a lungo alla guida tecnica dell’Inter, sottolineando come i risultati ottenuti e lo spirito dimostrato dalla squadra fino a questo momento offrano solide basi per guardare con ottimismo al futuro del club. La coesione tra squadra, staff tecnico e dirigenza emerge come elemento chiave nel progetto di successo a lungo termine dell’Inter.

