Parlando a calcio.com Javier Zanetti vice presidente dell’Inter racconta la trattativa per Lautaro Martinez.

Ecco le parole dell’argentino vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti che parla a calcio.com della trattativa che ha portato Lautaro Martinez in nerazzurro: “Parlai con Milito tanto tempo fa, quando cominciava iniziava a fare i primi passi nel Racing; poi ha esordito in prima squadra, ma si vedeva che era un giocatore che poteva aspirare a molto di più. Sono molto contento che Lautaro sia qui all’Inter. Tutto quello che sta dimostrando conferma la visione che avevamo noi. Sta crescendo stagione dopo stagione, è diventato un punto di riferimento sia per noi che per la nazionale argentina.“

Conclude così il dirigente: “E” sempre stato un ragazzo responsabile, molto professionale. Ha capito subito che è arrivato in un grande club e lo dimostra domenica dopo domenica. Penso che si senta bene qui insieme a noi, per questo sta facendo molto bene. Lui ha accettato subito la nostra proposta, quando si pensava che magari potesse andare in un altro club. Ma poi dopo una lunga trattativa ha firmato con noi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG