Mattia Zanotti potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato: l’esterno potrebbe fare un’esperienza in prestito all’estero

Il prodotto delle giovanili dell’Inter, Mattia Zanotti, dopo aver assaggiato il campo esordendo in prima squadra nel corso della stagione appena conclusa, per la prossima stagione spera di poter avere più spazio. Motivo per cui potrebbe essere ceduto in prestito dai nerazzurri. C’è un club estero interessato al calciatore. A riportare la notizia è Sportitalia.

Si tratta del San Gallo, club svizzero dove il giovane potrebbe farsi le ossa per poi tornare più pronto per ri-giocarsi le sue chance in nerazzurro.

L’articolo Inter, Zanotti verso l’addio? Il giovane è richiesto in prestito dall’estero: le ultime proviene da Inter News 24.

