Inter, Zazzaroni: «Non esistono incedibili per i nerazzurri» Le parole del direttore del Corriere dello Sport

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato la situazione economica dell’Inter in vista del prossimo mercato.

LE PAROLE- «I nostri club continuano a piangere miseria: la stessa Inter, nonostante la finale e il piazzamento in Champions che le garantiscono complessivamente oltre 135 milioni, non può fare sfracelli al mercato. Si compra solo se prima si è venduto , questa l’indicazione di Steven Zhang. Non esistono interisti incedibili».

L’articolo Inter, Zazzaroni: «Non esistono incedibili per i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

