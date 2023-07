L’ex portiere dell’Inter Zenga ha voluto chiarire il suo punto di vista per quanto concerne Samardzic e il calciomercato

Tramite Instagram, il portiere ex Inter Zenga ha voluto chiarire il suo punto di vista nei confronti di Lazar Samardzi e sulle polemiche fatte dai giornali.

LE PAROLE – «Iniziamo a dare la possibilità di scrivere articoli a chi ha la capacità di farlo e soprattutto, prima di sparare cazzate senza senso leggere le parole per bene e confrontarle con le foto dei post.. ripeto, ho chiesto che fine aveva fatto Asllani ( ma potevo aggiungere anche Sensi) per questo articolo che era apparso sulla Gazzetta e dove, non erano citati i due giocatori nominati prima e nemmeno preso in considerazione nelle rotazioni … chiaro ??? Quindi domanda: che cosa ci azzecca Samardzic??????????????».

