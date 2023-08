Veliz Milan: l’attaccante piace ai rossoneri, ma… Ecco TUTTA la verità sull’interesse del club rossonero e il futuro del classe 2003

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Alejo Veliz è un profilo che piace tanto al Milan.

Ma il club rossonero non presenterà offerte in questa sessione di mercato per l’attaccante classe 2003 del Rosario Central.

