Inter, Zhang ancora assente con la Fiorentina. Il presidente nerazzurro rientrerà per il derby di Milano

Il presidente Steven Zhang non sarà presente questa sera a San Siro per la partita della sua Inter contro la Fiorentina.

Sarà l’ultima gara senza il numero uno nerazzurro, che rientrerà a Milano in tempo per il derby con il Milan dopo il rientro dalla sosta per le Nazionali. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Zhang ancora assente con la Fiorentina. Rientrerà per il derby proviene da Inter News 24.

