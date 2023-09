L’Inter vuole portare avanti il modello Champions visto nella scorsa stagione, non tanto in campo ma per i premi: Zhang ha deciso quello per la qulificazione

L’Inter vuole portare avanti il modello Champions visto nella scorsa stagione, non tanto in campo ma per i premi: Zhang ha deciso quello per la qulificazione.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, l’idea della società è quella di mettere a disposizione della squadra 1,5 milioni per ogni passaggio del turno come fatto l’anno scorso per un totale di 6 milioni fino alla finale.

L’articolo Inter, Zhang e il premio qualificazione Champions alla squadra proviene da Inter News 24.

