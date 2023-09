Henrikh Mkhitaryan ha voluto scrivere un messaggio sul proprio canale Twitter contro la guerra in Azerbaigian. Il centrocampista dell’Inter si è soffermato soprattutto sulle vittime, i bambini. Ecco il suo messaggio, riportato anche dalla Gazzetta dello Sport:

120,000 civilians including 30,000 children in Nagorno Karabakh are under military attack.

Azerbaijan has restarted war against Nagorno Karabakh, shelling civilians and civilian infrastructure after 9 months of deliberate blockade, famine and denial of humanitarian access.

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 19, 2023