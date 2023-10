Le parole di Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese interessato all’acquisto dell’Inter: «Zhang? Ecco la verità»

Intervistato dal quotidiano finlandese, Helsingin Sanomat, Thomas Zilliacus, il dirigente finlandese che da tempo si propone all’Inter, ha parlato della situazione societaria nerazzurra.

«È una sciocchezza da parte della stampa dire che Zhang non voglia vendere. La notizia dell’offerta di Investcorp però non è vera. Per quanto ne so, questo non è mai stato fatto. Tutto è inventato. Dopo di ciò, non credo che siano state presentate altre offerte. Il proprietario vuole vendere il club a qualcuno che sia seriamente intenzionato a costruirlo e svilupparlo. Steven è a Milano dal 2016. Mi ha raccontato che era in America quando suo padre lo ha chiamato il giorno del suo 26esimo compleanno e gli ha detto che gli avrebbe regalato l’Inter e si sarebbe trasferito subito a Milano. Prima di allora non era mai stato ad una partita di calcio».

