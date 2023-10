Le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, a chi gli chiedeva un pensiero sulle possibili dimissioni di Gravina

Giovanni Malago, presidente del CONI ha parlato a margine di Ceo For Life della richiesta della Lega di dimissioni di Gravina. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

«La mia posizione la conoscete e non può che essere così da presidente Coni. É molto importante che la politica si occupi di sport, ce n’è un grande bisogno, ma questo non significa che debba occupare lo sport. É un mondo che ha una sua autoregolamentazione dovuta ai contesti elettorali. Ognuno si sente di esprimere le proprie opinioni, ma io non posso che tutelare i caposaldi del nostro mondo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG