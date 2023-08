Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così nel prepartita della sfida dei nerazzurri contro il Cagliari di Ranieri

Intervenuto nel prepartita di Cagliari-Inter ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha parlato di come ha preparato la gara e dei pericoli che potrebbe nascondere la squadra di Ranieri.

SUL MATCH – «Ci siamo preparati bene, è stata una settimana più lunga del solito. La squadra ha lavorato bene, sappiamo della difficoltà della gara. Una neopromossa allenata molto bene, con ottimi giocatori che ha fatto bene contro il Torino».

SULLE SCELTE IN ATTACCO – «Thuram? Ai gol devono partecipare tutti, non solo gli attaccanti, Marcus deve continuare a fare quello che ha fatto in questo mese e mezzo. Arnautovic ci darà una mano a gara in corso. Sappiamo che non sarò una gara semplice ma l’abbiamo preparata bene».

SULLE SCELTE A CENTROCAMPO – «Frattesi sta lavorando bene come tutti gli altri. Stiamo sistemando diverse cose nella squadra. Oggi abbiamo fuori Acerbi e Sanchez, sappiamo che ancora qualcosa dobbiamo fare però siamo concentrati sulla partita di stasera».

