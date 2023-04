Le parole di Simone Inzaghi a DAZN negli istanti precedenti alla partita con la Salernitana di Paulo Sousa

Così ha parlato Inzaghi prima di Salernitana-Inter:

“Ci vorranno tutti gli ingredienti, siamo in un momento difficile in campionato dove i risultati non stanno seguendo le prestazioni, dobbiamo invertire il trend e fare una buona gara qui a Salerno. Avremo bisogno di tutti in questo periodo complicato. Tra squalifiche e infortuni non è mai semplice, ma siamo contenti di disputare tutte queste partite perchè vuol dire che siamo arrivati in fondo in tutte le competizioni, mi servirà il supporto di tutti. Lukaku? L’ho visto bene, stiamo tanto tempo insieme, l’episodio di martedì è difficile da lasciare alle spalle ma l’ho visto sereno, è dispiaciuto perché ci teneva ad esserci anche al ritorno“.

L’articolo Inzaghi a DAZN: «In campionato dobbiamo svoltare. Ecco come sta Lukaku» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG