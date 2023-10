Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara disputata stasera in quel di San Siro contro la Roma

Ecco le parole ai microfoni di DAZN dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la gara contro la Roma in casa.

THURAM- «Il quotidiano sta facendo la differenza per Marcus, deve continuare a lavorare così, con la stessa voglia. Si cura molto dei dettagli, sia in campo che fuori, raccogliendo le sue soddisfazioni. La partita di oggi non è stata semplice, siamo stati bravi e pazienti. Nelle partite dove non riesci a fare gol possono arrivare dei problemi, ma la squadra è rimasta lucida.»

SAN SIRO- «Penso che l’atmosfera coi nostri tifosi qui a San Siro sia sempre eccezionale. Stasera si sentiva ancora di più, ma che sia Milan, Roma, Cagliari, Sassuolo, il risultato non cambia.»

PARTITA- «Abbiamo preparato la partita in fase di possesso e non possesso, i ragazzi son stati lucidi. C’era il rischio dell’atmosfera, ma ho visto una squadra che ha tenuto bene il campo. Avremmo meritato prima il gol, ma va bene così»

«Devo fare un plauso ai ragazzi per queste prime 13 partite, ma abbiamo ancora tanti obiettivi e tanta strada da fare. L’obiettivo primario è fare più partite possibili: non sarà semplice, ma lavoriamo ogni giorno, recuperando energie fisiche e mentali. Dobbiamo continuare così.»

PAVARD – «Ho cambiato Pavard che stava facendo una grande gara, infatti ho detto a Darmian “Scaldati, ma non so se entrerai”.»

ANCORA THURAM– «Tutti conoscevamo le qualità di Thuram. Dopo la prima settimana avevamo capito che, lavorando così, avrebbe potuto togliersi tante soddisfazioni. Ha la fortuna di conoscere benissimo la lingua e di essere un ragazzo che si è inserito nel migliore dei modi, grazie anche ai compagni».

LUKAKU- «Non ci siamo visti. Il mio pensiero su Lukaku lo avevo già espresso questa estate. Tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo qui, nel calcio ogni giorno si devono prendere decisioni. Io me ne son fatto una ragione. Stasera non l’ho visto, l’avrei salutato senza problemi. Le scelte fatte da me sono sempre fatte per il bene della squadra, mai del singolo giocatore».

ASLLANI – «Asllani sta crescendo tantissimo. E’ passato un anno e mezzo da quando è arrivato, si sta ritagliando minuti preziosi. E’ un ragazzo con grandissime qualità e un’indole da grande professionista».

