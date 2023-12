Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato nel postpartita del match con il Lecce, valevole come 17^ giornata di Serie A

Dopo la vittoria conquistata a San Siro contro il Lecce, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi parla così a Inter Tv.

PARTITA – «I ragazzi sono stati bravissimi, è stata una partita che abbiamo preparato in due giorni e mezzo con grande serietà, sapevamo che il Lecce poteva crearci pericoli. Non siamo riusciti a sbloccarla prima, abbiamo sofferto i primi 20 minuti e poi abbiamo gestito con più tranquillità la gara»

BISSECK – «Se lo merita il gol per come sta lavorando, al di là di lui tutta la linea difensiva e tutta la squadra stanno dimostrando valore. Abbiamo avuto qualche acciacco, ma i ragazzi sono stati sempre al massimo tenendo sempre alta la concentrazione»

CRESCITA COSTANTE – «Sto avendo ottime risposte, le ho avute anche mercoledì dove secondo me abbiamo fatto un’ottima gara, non siamo stati premiati dal risultato. È l’unica nota stonata della gara di Coppa Italia dove abbiamo fatto molto bene. Siamo rimasti molto concentrati, dopo i 120′ di mercoledì i ragazzi non sono stati frenetici, sono sempre stati concentrati e abbiamo vinto un’altra partita importante nel nostro percorso»

PROMESSA AI TIFOSI – «Un grandissimo impegno come abbiamo fatto sempre, giocare davanti ai tifosi ci riempie di orgoglio. Dobbiamo dimostrarlo in campo, non siamo ancora a metà del nostro cammino che sappiamo che sarà molto lungo. Adesso avremo due giorni di riposo, lo avevo promesso ai ragazzi. Non li fanno da tempo e meritavano di festeggiare il Natale con le loro famiglie»

L’articolo Inzaghi a Inter Tv: «Ai nostri tifosi posso promettere questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG