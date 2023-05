Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Milan

Intervistato da Inter Tv, Simone Inzaghi ha parlato così alla vigilia di Inter-Milan:

«Servirà testa fredda e cuore caldo. Tutti insieme, sarò ripetitivo, ma non vedo altre strade. Abbiamo una partita di cui conosciamo l’importanza e la dovremo fare tutti insieme. Sì. Chiaramente sappiamo di avere un meritato vantaggio ma sappiamo che mancano gli ultimi novanta minuti più recupero che dobbiamo fare tutti insieme, vicini e coprendo ogni zona del campo come abbiamo fatto lo scorso mercoledì. Chiaramente. Dovremo fare la nostra partita senza pensare al risultato dell’andata cercando di fare la nostra gara da subito sapendo che abbiamo di fronte una squadra di qualità che non a caso è campione d’Italia e in semifinale di Champions».

