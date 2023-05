Si segnala un clima molto disteso a Milanello in vista del ritorno della semifinale di Champions contro l’Inter: Leao molto carico

Come appreso dalla nostra redazione, c’è un clima molto disteso a Milanello in vista della sfida di domani contro l’Inter in Champions League.

Da segnalare un Rafael Leao molto carico e voglioso di trascinare i compagni all’impresa che vorrebbe dire finale.

