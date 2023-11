Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a Inter TV dopo la gara pareggiata contro la Juventus di Allegri

Le parole di Simone Inzaghi dopo l’1-1 dell’Inter contro la Juventus:

AVVERSARI – «La Juventus è la seconda in classifica perché si difende molto bene e riparte in altrettanto modo. La squadra è venuta a giocare un’ottima gara, con un grandissimo possesso palla. Purtroppo abbiamo preso il gol dello svantaggio ma nonostante questo siamo rimasti lucidi e in partita facendo un ottimo gol per il pareggio. Nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo ma siamo riusciti a gestire bene la gara senza subire ripartenza».

LAUTARO E THURAM – «Si trovano molto bene, ma tutti i ragazzi, anche con gli altri attaccanti. Devono continuare così, ne hanno bisogno. Stasera abbiamo fuori Sanchez e speriamo di recuperarlo per mercoledì, abbiamo recuperato Arnautovic e speriamo di portarli nel migliore dei modi nelle prossime partite perché questa sera avevamo qualche difficoltà per le assenze, Cuadrado è appena rientrato da un lungo infortunio, Dumfries che non è tornato al meglio dalla Nazionale… Quindi dobbiamo essere bravi noi dello staff a gestire le forze dei ragazzi».

CUADRADO – «È un giocatore importante che ha avuto questi quasi due mesi con un problema per lui quasi sconosciuto ma sta stringendo i denti per mettersi a disposizione di squadra, compagni e staff. Basti pensare che è tornato con il gruppo per la prima volta mercoledì e questa sera è stato qui con noi giocando nel migliore dei modi».

ANALISI – «Abbiamo pareggiato contro la seconda in classifica che veniva da una striscia importante. Ce la siamo giocati nel migliore dei modi. Alla vigilia non avrei firmato per il pari perché questa qua era una gara che volevamo vincere, ma per come si era sviluppata ci accontentiamo del pari».

L’articolo Inzaghi a Inter TV: «Gara gestita bene. Thuram e Cuadrado…» proviene da Inter News 24.

