L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così alla vigilia della Semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio

Alla vigilia di Inter Lazio, match valevole per la Semifinale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

IL VALORE DELLA TERZA PARTECIPAZIONE DI FILA ALLA SUPERCOPPA – «E’ un qualcosa che gratifica ciò che è stato fatto nella passata stagione. Ora siamo qui, cambia la formula e ci dobbiamo adeguare. Domani sarà una partita difficilissima contro una Lazio in salute».

SE ABBIAMO PREPARATO QUALCOSA DI DIVERSO RISPETTO AL MATCH DI SERIE A? – «Abbiamo fatto solo un allenamento ieri, abbiamo cominciato a preparare bene la gara. Non sarà semplice contro una squadra che in questi anni ci ha sempre messo in difficoltà».

COME DOVRANNO LAVORARE GLI ESTERNI PER FERMARE LA LAZIO? – «Dovremo fare un bel gioco di squadra, loro lavorano bene sulle catene esterne ma anche dentro le linee. Dovremo fare assolutamente una partita di valore».

L’articolo Inzaghi a Inter TV: «Lazio in salute, ecco cosa dovremmo fare per batterla» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG