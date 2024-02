Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria conquistata sul campo del Lecce nella 26^ giornata di Serie A

Ai microfoni di Inter Tv, Simone Inzaghi ripercorre Lecce Inter, commentando così la vittoria per 0-4 dei nerazzurri.

PARTITA – «Sapevamo che la partita aveva delle insidie. Siamo stati bravi ad approcciarla bene e trovare il vantaggio. Poi abbiamo nel secondo tempo, a parte un loro colpo di testa, abbiamo fatto il 2-0 che ci permette di continuare il nostro cammino»

SODDISFAZIONE – «Devono continuare così. Per un allenatore fare 7-8 cambi e vedere la squadra giocare così fa enormemente piacere. Dobbiamo continuare così senza guardare le statistiche, dobbiamo restare concentrati perché il cammino è ancora lungo»

SANCHEZ – «L’unico neo della serata è che non abbia segnato lui. Ha fatto una partita straordinaria, ma non c’erano dubbi come di Arnautovic contro l’Atletico Madrid. Lo avevo detto giorni fa, ero molto sereno. Erano giocatori che avevano giocato meno ma sono giocatori importanti che ci regaleranno altre soddisfazioni»

ASPETTATIVE SUPERATE?- «Diciamo che stiamo facendo un ottimo percorso ma sappiamo che è lungo. Veniamo da dieci vittorie consecutive che fanno enormemente piacere, ma sappiamo che giocheremo ogni 72 ore e dobbiamo cercare di mantenere questa imbattibilità»

L’articolo Inzaghi a Inter TV: «Per un allenatore è una grande soddisfazione vedere…» proviene da Inter News 24.

